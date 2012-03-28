Правозащитник считает, что больше всего шансов стать омбудсменом у Лутковской

Правозащитник Евгений Захаров не исключает, что парламентская оппозиция будет выдвигать представителя международного женского правозащитного центра "Ла Страда – Украина" Екатерину Левченко на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Такое предположение Е.Захаров сделал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я знаю, что обсуждается кандидатура Екатерины Левченко фракциями "Наша Украина" и БЮТ, чтобы подписи за нее собрать, но не знаю, собраны подписи или нет", - сказал Е.Захаров.

В то же время правозащитник считает, что больше всего шансов на назначение омбудсманом у Валерии Лутковской. "Мне кажется, что Валерия Лутковская в этот раз победит, поскольку ее поддерживает парламентское большинство и много подписей собрано. В этот раз парламент за нее проголосует", - добавил он.

"У Валерии Лутковской есть опыт правозащитной деятельности. Она — человек энергичный, компетентный. По моему мнению, она понимает, что такое права человека. Я надеюсь, что после избрания она будет хорошо исполнять те обязанности, которые определены законом об Уполномоченном по правам человека", - объяснил правозащитник.

Однако, по словам Е.Захарова, было бы лучше, если бы на эту должность был избран представитель гражданского сектора, а не исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, на должность омбусдмана были выдвинуты две кандидатуры – Е.Захарова, набравшего в ходе голосования в парламенте 15 марта 134 голоса, и В.Лутковской, которую поддержали 212 депутатов.