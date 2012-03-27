О чем Янукович говорил с Обамой

Президент Украины Виктор Янукович и Президент США Барак Обама обсудили вопросы ядерной безопасности, в том числе инициативу украинской стороны о создании научно-исследовательского центра на базе Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского государства сообщил журналистам во вторник в Сеуле.

"Далее инициатива Украины, на которую пока еще нет ответа, но она остается на рассмотрении - это создание научно-исследовательского центра мирового уровня на ЧАЭС: мы говорили с ним (с Б.Обамой - УНИАН) в основном об этих вопросах", - сказал Президент.

При этом В.Янукович отметил, что опыт Украины, накопленный за 25 лет после аварии на ЧАЭС, будет полезен для всего мира. Президент Украины считает, что к вопросу создания научно-исследовательского центра на базе ЧАЭС следовало бы привлечь и Японию, которая также имеет опыт преодоления аварий такого рода.

В.Янукович сообщил, что на встрече с Б.Обамой говорили о том, что уже сделано Украиной в плане выполнения обязательств по отказу от высокообогащенного урана, а также о перспективе отношений двух стран в вопросах ядерной безопасности.

"Сегодняшнее обсуждение было, как с точки зрения того, что уже было сделано, и с точки зрения будущего, что делать дальше", - подчеркнул В.Янукович.