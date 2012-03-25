Литвин подарил медикам велосипеды

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что зарплата врача должна быть на уровне зарплат в промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН заявил во время встречи с коллективом центральной районной больницы пгт Червоноармейск Житомирской области.

В.ЛИТВИН отметил при этом, что медицинско-госпитальные округа не могут формироваться в зависимости от количества населения. «Нужно посмотреть, как сохранить эти опорные точки, чтобы оказывать человеку неотложную помощь. Нужно смотреть не на территорию, а на то, чем выделяется медицинское заведение», - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе, после завершения встречи с врачами В.ЛИТВИН вручил 34 фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам велосипеды от своего благотворительного фонда «Будущее Полесья».