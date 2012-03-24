Литвин не в восторге от идеи выбирать мэра Киева и Раду одновременно

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным одновременное проведение выборов городского головы Киева, городского совета и выборов народных депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в пгт Червоноармейск Житомирской области во время пребывания с рабочей поездкой.

Как отметили в пресс-службе, В.ЛИТВИН подтвердил информацию о том, что в настоящее время уже обсуждаются разные даты проведения выборов в городе Киеве. По его словам, «идет поиск оптимальных вариантов» .

В то же время В.ЛИТВИН выразил убеждение, что выборы в городе Киеве должны состояться, «этот вопрос важный и определяющий, поскольку нужно избрать и городского голову, и городской совет, и время их проведения – это вопрос, который нуждается в дискуссии».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что он «против одновременного проведения выборов в Киеве и выборов народных депутатов: людям нужно дать возможность сделать осмысленный выбор относительно одного института – или киевской власти, или относительно парламента». При этом спикер отметил, что «поскольку перенести или отсрочить дату парламентских выборов нельзя, то нужно думать по поводу даты проведения местных выборов в столице».