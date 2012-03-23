Суд над Иващенко добрался до 40-го тома дела

Печерский районный суд Киева 26 марта в 9:00 продолжит знакомиться с материалами уголовного дела по обвинению бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Как сообщил УНИАН адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО, в ходе сегодняшнего заседания суд завершил ознакомление с 39-м томом из почти 50 томов, которые насчитывает дело.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.