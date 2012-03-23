Янукович: Медицина должна идти впереди, как дым от паровоза

Во время посещения запорожской областной детской больницы, Президент Украины Виктор Янукович оговорился. В своей приветственной речи он отметил:

«Медицина – эта та отрасль, которая должна идти впереди, как дым от паровоза», - сказал он, пообещав врачам первой категории в этом году повысить зарплату на 861 гривну или на 30%. Об этом пишут "Комментарии. Запорожье."

Кроме того, гарант отметил, что реконструкция Запорожской областной детской больницы – это знаковое событие для запорожцев и поблагодарил всех, «кто приложил к этому и руки, и сердце».

Виктор Янукович осматривал больницу без сопровождения журналистов. С ним присутствовали только 5 операторов, которые прибыли с ним в кортеже. Спустя несколько минут президент покинул пределы больницы, а к журналистам обратился главный врач лечебного учреждения Юрий Борзенко.

Он сказал, что президенту показали плод трехлетнего труда: травматологию, центр помощи для новорожденных, отдел реанимации для новорожденных и новое оборудование производства