Порошенко в Facebook: Я принял решение

Петр ПОРОШЕНКО на своей странице в Facebook написал, что принял решение стать министром экономики Украины и изложил свои предложения относительно работы на этой должности.

«Последние недели были для меня очень непростыми. Решения, которое я должен был принять, вероятно, принимаются несколько раз в жизни и даются нелегко. Приятной неожиданностью стало такое количество небезразличных ко мне людей как среди друзей по Фейсбуку, так и среди журналистов, экспертов и политиков. Основные предостережения и риски, которые были высказаны: «Вы сами ничего не измените», «Вы лишаете себя политической перспективы», «Не помогайте им» и тому подобное. Ваше искреннее участие в моей судьбе и объективные советы помогли мне определиться. Поставив на одну чашу весов личные политические амбиции, а на другую – ситуацию в экономике. Решение я принял», - написал П.ПОРОШЕНКО.

Он также отметил, что перед тем как принять решение, «кратко изложил свои предложения, которые отдал Президенту». «Считаю справедливым, если Вы так же будете ознакомлены с их содержанием. Это то, что я собираюсь делать», - добавил он.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что европейские ценности и стандарты должны стать основоположными качествами экономической политики Украины. «Демократические приоритеты развития должны быть главными в государственной политике», - добавил он.

При этом он изложил такие предложения:

1. Прозрачная, упрощенная и понятная система государственных закупок.

2. Открытая публикация статистических показателей экономического развития в общенациональном, региональном и отраслевом разрезах по международным стандартам. Обеспечение общественности и инвесторов информацией относительно текущего экономического положения. Приведение системы показателей экономического развития к единым европейским стандартам.

3. Оценка действий исполнительных органов относительно влияния на ВВП. Обязательная экспертиза Минэкономики финпланов государственных компаний и предприятий, обнародование их финансовой отчетности.

4. Защита бизнеса от силового давления, ликвидация возможностей безосновательного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность. Введение финансовой ответственности за нанесение экономического ущерба.

5. Упрощение системы регистрации прав собственности. Открытый доступ к ЕГРПОУ. Организация работы чиновников с предпринимателями по принципу «прозрачного офиса».

6. Дерегуляция ведения бизнеса, сокращение перечня, упрощение порядка и снижение стоимости предоставления услуг органами государственной власти и государственными предприятиями.

7. Реформирование рынков энергетических и продовольственных ресурсов в соответствии с европейскими стандартами и критериями экологической безопасности.

8. Трансформация системы национальных проектов в перечень приоритетных направлений государственной поддержки инвестиций, в частности в сферах энергосбережения и диверсификации источников поствок энергоресурсов.

9. Действенная поддержка экспорта путем внедрения системы экспортного кредитования и страхования рисков, политической поддержки украинских производителей на внешних рынках.

10. Защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей в соответствии с нормами и правилами ВТО. Противодействие поступлению на украинский рынок недоброкачественной и опасной продукции.

11. Создание цивилизованных условий для земельной реформы, которые будут обеспечивать защиту прав собственности земельных участков, содействовать развитию сельскохозяйственного производства и привлечению инвестиций в аграрный сектор. Законодательное урегулирование минимальной цены на землю и обеспечение развития инфраструктуры села.

12. Коренное реформирование системы государственных резервов стратегических ресурсов.