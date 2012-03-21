Главу УГКЦ вернули с полпути в Брюссель

Представители церквей не знают причин, почему Совет церквей решил не ехать в Брюссель, а встречаться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В частности, в комментариях для СМИ об этом говорили представители Украинской православной церкви Московского патриархата, Украинской греко-католической церкви, а также главный раввин Украины.

В частности, предстоятель УГКЦ Святослав ШЕВЧУК сказал, что ему неизвестно, почему поездка в Брюссель была перенесена. Он признался, что уже был на полдороги в Брюссель и был вынужден вернуться. «Надеюсь, сейчас что-то услышим от Президента, а затем поделимся с вами», - сказал он.

Глава УГКЦ заметил, что встреча членов Всеукраинского совета церквей с руководителями евроструктур в Брюсселе не отменена, а перенесена на более поздний срок.

Более того, на апрель, по его словам, предусмотрены поездки представителей Совета церквей в Соединенные Штаты Америки и Канады, где также должны состояться встречи на высшем уровне.

С.ШЕВЧУК назвал очень важной встречи, в том числе с руководством Европейского Союза. «Очень важно присутствовать в европейских структурах для того, чтобы голос украинских церквей там был услышан, и в таком ключе мы хотели туда ехать (в Брюссель – УНИАН) и эта встреча была подготовлена фондом Конрада Аденауэра», - рассказал С.ШЕВЧУК.

Он напомнил, что были запланированы встречи с руководством Евросоюза. «Наша цель - это как раз быть голосом украинского общества, чтобы заявить о евроинтеграционных стремлениях граждан Украины», - сказал предстоятель Украинской греко-католической церкви.

При этом он выразил мнение, что голос не политический, а голос гражданского общества является очень важным для Европы.

Как сообщал УНИАН, 20 марта пресс-служба главы государства сообщила, что 21 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с руководителями церквей. Как сообщает пресс-служба, ежегодно во время Великого поста Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ проводит традиционную встречу с главами всех церквей, имеющихся в Украине.

В то же время пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (ЗОРЯ) сообщил, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отменил встречу с европейскими чиновниками в Брюсселе ради приема у Президента В.ЯНУКОВИЧА. По его словам, встреча планировалась на 21-23 марта, в том числе как ответ на визит председателя Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА, который состоялся в сентябре. Но, во вторник, 20 марта, Совет церквей получил приглашение от Администрации Президента на встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ, запланированную на 21 марта. "Совет принял решение о том, чтобы отменить визит в Брюссель и встретиться с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ. Решение в телефонном режиме приняли главы конфессий", - сказал пресс-секретарь епархии.