Тимошенко - о Мельнике: в хлеву таким людям место, а не в парламенте

Юлия ТИМОШЕНКО возмущена поведением народного депутата от Партии регионов Петра МЕЛЬНИКА, который применил силу к народному депутату Ирине ГЕРАЩЕНКО, и считает, что «таких людей надо гнать из политики, гнать из парламента».

Об этом сообщает пресс-служба «Батьківщини».

«Я крайне возмущена поведением, или даже не поведением, а настоящей дикостью так называемого народного депутата П.МЕЛЬНИКА, продемонстрированной во время выборов мэра Обухова. Дородный, огромный и нахальный мужик поднимает руку на хрупкую женщину, на своего коллегу. Давайте уберем отсюда всю политику, партийность и назовем вещи своими именами: это настоящее хамство. Я абсолютно соглашаюсь с Ирой и выражаю ей свою поддержку. Но это, кроме того, еще и пренебрежение - пренебрежение к женщинам, к Украине, к людям», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она «жалеет и удивляется: почему там, на избирательном участке, не нашлось ни одного мужчины, который бы адекватно ответил этому “народному избраннику”, несмотря на всю его обширную неприкосновенность и тяжелым трудом наеденый иммунитет? В хлеву таким людям место, а не в законодательном органе. Таких людей надо гнать из политики, гнать из парламента».

Ю.ТИМОШЕНКО не рассчитывает на то, что Партия регионов прислушается к ее советам и лишит этого депутата мандату, поэтому обращается «ко всем мужчинам Верховной Рады независимо от их партийной и фракционной принадлежности. Этот депутат должен стать «парией» среди вас. Он – «нерукоподаваемый». Я предлагаю вам - если уже нет храбрости вступитися за женщину - хотя бы исключить П.МЕЛЬНИКА из круга человеческого общения».

«При случае хочу передать привет Ире ГЕРАЩЕНКО. Держись, Ира. Настют такие времена в стране, что мы теперь - мужчины», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” И.ГЕРАЩЕНКО на своей странице в Facebook написала, что 18 марта во время выборов мэра Обухова Киевской области П.МЕЛЬНИК применил к ней силу.

"После нескольких звонков и жалоб относительно нарушений на выборах мэра Обухова поехали с коллегами - депутатами на избирательные участки наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов. Мне достался 13 участок. Там доверенное лицо кандидата от ПР начал меня впритык в лицо снимать на IPad, требовать, чтобы я вышла из участка. А затем заявился нардеп от ПР Петр МЕЛЬНИК, взял меня под руки, поднял и просто пытался вынести из участка", - заметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Она заявила, что "впервые столкнулось с тем, что против меня применили физическую силу. К тому же мы в разных весовых категориях - этот МЕЛЬНИК крупный дородный мужик, а я – метр 58 см. Реально меня защитили международные наблюдатели. Если так поступают с женщиной–нардепом, то что эти ПР-овские депутаты будут делать с другими наблюдателями на парламентских выборах".

20 марта И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться относительно инцидента на избирательном участке в Обухове. В частности, относительно применения к ней физической силы со стороны П.МЕЛЬНИКА.

Сам П.МЕЛЬНИК 20 марта в начале пленарного заседания подошел к И.ГЕРАЩЕНКО с букетом роз и что-то ей сказал, приложив руку к груди.

Потом он сказал в интервью журналистам, что извинился перед народным депутатом от НУ-НС И.ГЕРАЩЕНКО за инцидент на избирательном участке в Обухове и вручил ей цветы.

«Женщин некогда обижать не буду - это святая правда. И никогда не обижал – спросите тех женщин, которые со мной общаются, и они вам об этом точно скажут», - заметил П.МЕЛЬНИК. Депутат утверждает, что И.ГЕРАЩЕНКО «нарушала законодательство», и он хотел прекратить ее действия. «Сделал это неуклюже, искренне говорю, но что же это значит, что я сделал какое-то преступление, что ли?», - добавил П.МЕЛЬНИК. Он отметил, что «обнял неуклюже Ирину ГЕРАЩЕНКО, а оппозиционные наблюдатели начали хватать меня за руки, как народного депутата».

На вопрос журналистов, не собирается ли он сложить депутатские полномочия в связи с этим инцидентом, П.МЕЛЬНИК сказал: «Конечно, нет».

По словам «регионала», И.ГЕРАЩЕНКО требует публичного извинения. Но по словам П.МЕЛЬНИКА, его интервью журналистам - это и есть публичное извинение.