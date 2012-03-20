Власенко: власть сделает все, чтобы Тимошенко дали второй срок к 15 мая

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО ознакомилась с 25 томами уголовного дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией Харькова, где отбывает наказание Ю.ТИМОШЕНКО, сообщил журналистам защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Мы успели проанализировать материалы дела, которые содержатся в 25 томах», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что в томах уголовного дела содержится огромное количество материала, для ознакомления с которым нужно много времени. «Это сложная, поверьте мне, работа. В материалах дела огромное количество экспертиз, огромное количество допросов, около 140 протоколов допросов только, которые нужны изучить, которые нужны сопоставить между собой, которые нужно проверить дословно, которые нужно проанализировать с точки зрения логичности их составления и пр. Это огромный объем работы, который нам не дают нормально делать», - отметил адвокат.

По мнению С.ВЛАСЕНКО, слушание уголовного дела по ЕЭСУ начнется в начале апреля. В то же время, допустил адвокат, суд всячески медлит с рассмотрением кассационной жалобы защиты экс-премьера на приговор по «газовому делу». «Заседание назначено на 15 мая на 10.00, хотя могли это сделать и раньше. Все это выглядит как искусственное затягивание. Власть будет делать все, чтобы получить второй приговор ТИМОШЕНКО к этой дате», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова обязал экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов С.ВЛАСЕНКО и Андрея КОЖЕМЯКИНА ознакомиться с материалами уголовного дела по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 28 марта 2012 года.

Если обвиняемая и ее адвокаты до 28 марта не ознакомятся с материалами дела, они, согласно законодательству, будут считаться ознакомленными с ним.

Согласно решению суда, им всем будет вручена копия материалов.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».