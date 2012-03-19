К Пасхе 370 тысяч киевлян получат материальную помощь

К празднику Пасхи 17 категорий социально незащищенных киевлян получат разовую материальную помощь в размере от 100 до 500 грн. Об этом рассказала заместитель начальника ГУ труда и социальной защиты населения Ирина Старук в прямом эфире телеканала «Киев».

«Первая выплата была ко Дню защитника Отечества и 8 марта. Она была предоставлена 15 категориям граждан – тех, размер пенсионной выплаты которых не превышает 900 грн. Следующая выплата планируется к Пасхе. В этот раз помошь получат уже будет 17 категорий граждан и значительно будет увеличено число получателей за счет того, что размер пенсионной выплаты будет увеличен до 1200 грн. Также добавляется еще такая категория граждан как работающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 900 грн. Планируется, что ко дню празднования Пасхи получат одноразовую материальную помощь почти 370 тысяч киевлян», - отметила она.

Самые большие выплаты предусмотрены для семей граждан, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, круглым детям-сиротам, детям, над которыми установлена опека и попечительство, и малообеспеченным семьям, которые получают государственную социальную помощь. Этим категориям горожан будет выплачено от 300 до 500 грн.

Kievpress.net