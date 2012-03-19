Карасев: Кличко понимает: объединение с оппозицией не прибавит бонусов

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко понимает, что у него большие шансы для самостийного парламентской игры поэтому не хочет брать на себя негатив, который есть в действующей оппозиции. Такое мнение в эксклюзивном комментарии Украинские национальные новости высказал политолог Вадим Карасев.

«Расчеты Кличко направлены не столько на ситуацию после выборов в Верховную Раду, не на возможные коалиционные комбинации или другие парламентские конфигурации сколько связаны с пониманием того неопровержимого факта, что объединить оппозицию к выборам будет невозможно. А во-вторых, с пониманием того, что идти в оппозиционное объединение ему не очень выгодно, поскольку можно взять и определенный негатив, которой тянется за нынешней «Батькивщиной», отчасти «Фронтом перемен», в то время как Кличко пока остается вне подозрений, имеет статус чистого незапятнанного политического новичка и может поспорить за звание политика надежды», - сказал В.Карасев.

По мнению политолога, В.Кличко понимает, что объединение ему не принесет дополнительных бонусов, что у него высокие шансы на самостоятельную парламентское игру и по мере приближения парламентских выборов и по мере ухудшения ситуации в стране доверие к власти и доверие к старой оппозиции будет падать, а доверие к новой оппозиции, которую представляет Кличко наоборот расти.

Напомним, лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко недавно заявил, что Партия «УДАР», вероятнее всего, пойдет на выборы самостоятельно, чтобы уже в следующем парламенте объединиться с другими оппозиционными силами. И готова предоставить полную информацию о людях, которые войдут в партийный список.