Янукович приземлился во «Внуково»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, самолет главы Украинского государства приземлился в подмосковном аэропорту «Внуково».

Сегодня в Москве В.ЯНУКОВИЧ примет участие в заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС).

На завтра запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с премьер-министром РФ, который победил на президентских выборах, Владимиром ПУТИНЫМ. Встречу запланировано провести в загородной резиденции В.ПУТИНА «Ново-Огарево».

Визит В.ЯНУКОВИЧА осуществляется по официальному приглашению Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как известно, Украина имеет статус наблюдателя в ЕврАзЭС.