Янукович считает вопрос границы с Россией близким к решению

Украина и Россия практически согласовали вопрос о делимитации морской границы.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью российскому телеканалу «Россия-24».

«Многие вопросы нам удалось решить для наших приграничных районов, для наших граждан. Мы приблизились уже впритык к принятию решения по разграничению Керченского пролива. Это очень важно, и в связи с этим практически решили вопрос по делимитации границы между Украиной и Россией», - сказал Президент.

По его словам, это очень важный вопрос, решение которого позволит иметь цивилизованные межгосударственные отношения, «поскольку не имея границ, государства не могут существовать».

«Мы обязаны были выполнить эту работу, и мы ее фактически выполнили», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Также он подчеркнул важность решения вопроса об упрощении процедуры прохождения украинско-российской границы для граждан.

«Порядок пересечения границы должен быть максимально комфортным и должен быть упрощен. Мы должны с уважением относиться к нашим гражданам», - сказал Президент.

Он не исключает, что для этого нужно будет подписать дополнительные межгосударственные соглашения.

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Позиция Украины по урегулированию вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, заключается в том, что между бывшими советскими республиками - РСФСР и Украиной - проходила административная граница, представляет комментарий РИА Новости. В 1999 году Киев в одностороннем порядке установил в проливе линию охраны государственной границы.

Россия считает, что в Советском Союзе административные границы между союзными республиками не устанавливались по акватории внутренних морских вод. Поэтому не было и нет никаких легитимных документов союзного или республиканского уровня, которые фиксировали бы линию разграничения в водах Азовского моря и Керченского пролива. В связи с этим Россия не может признать установленную украинской стороной в этих водах "линию охраны госграницы".

В Москве исходят из положения Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, согласно которому эта акватория исторически является внутренними водами России и Украины.

Главным предметом спора является Керчь-Еникальский канал - единственный водный путь из Черного моря в порты Волго-Донского бассейна.

В последнее время представители руководства двух стран высказывали надежду на успешное решение этого вопроса.