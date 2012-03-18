Люди Тигипко резко пошли вверх

Заместителем главы Харьковской облгосадминистрации назначен депутат Харьковского облсовета, руководитель областной организации партии «Сильная Украина» Андрей МОЧЕНКОВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА, распоряжение об этом подписал руководитель области Михаил ДОБКИН.

До нового назначения А.МОЧЕНКОВ занимал должность руководителя Харьковского центра инвестиций и развития, которое является региональным представительством Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

Согласно с распоряжением губернатора, сферой ответственности А.МОЧЕНКОВА станет развитие промышленности и внедрение инноваций.

Комментируя назначение, М.ДОБКИН отметил, что выделение промышленной сферы под руководство одного из заместителей руководителя области связано в первую очередь с необходимостью развития промышленности в регионе, который требует более пристального внимания.

«Харьковщине всегда по праву принадлежали ведущие позиции в стране по развитию промышленной отрасли и, чтобы вернуть нашему региону прежнюю славу одного самых крупных центров промышленности в Украине, мы усилим работу в этом направлении. Поскольку эта сложная сфера заслуживает особого внимания, принято решение, что один из моих заместителей будет заниматься исключительно вопросами внедрения инноваций и развития промышленности», - отметил М.ДОБКИН.

«Андрей МОЧЕНКОВ, - прибавил губернатор, - все свое время посвятит решениям первостепенной для области задачи, которую поставил перед нами Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, - вывести промышленные предприятия Харьковщины на качественно новый уровень, первым этапом которого является возрождение их прежнего могущества».

При этом М.ДОБКИН выразил уверенность, что новый вице-губернатор с этой задачей справится.

В комментарии по поводу своего назначения А.МОЧЕНКОВ сказал, что приоритетными направлениями в своей работе в настоящее время он считает «ликвидацию задолженности по зарплате на предприятиях, прежде всего государственных, развитие промышленности в целом и внедрение инноваций во всех отраслях экономики».

«Андрей МОЧЕНКОВ, - добавил губернатор, - все свое время посвятит решению первостепенной для Харьковщины задачи, которую поставил перед нами Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ - вывести промышленные предприятия Харьковской области на качественно новый уровень, первым этапом которого является возрождение их былой мощи. Я уверен, что новый вице-губернатор с этой задачей справится».

В комментарии по случаю своего назначения А.МОЧЕНКОВ сказал корреспонденту УНИАН, что приоритетными направлениями в своей работе сегодня он считает «ликвидацию задолженности по зарплате на предприятиях, прежде всего государственных, развитие промышленности в целом и внедрения инноваций во всех отраслях экономики».

«Сложность поставленных передо мной задач и степень ответственности, которую взял на себя руководитель области, поставив эти задачи, очень высокие, и я это хорошо понимаю, - сказал А.МОЧЕНКОВ. - Думаю, пришло время поработать для людей, а не только для себя. У меня были разговоры с губернатором и премьер-министром, и свое назначения я воспринимаю как высокое доверие».

Справка УНИАН. Андрей МОЧЕНКОВ (1961 г.р.) родился в Ивано-Фанкивський области, кандидат технических наук, окончил Харьковское высшее военно-командное училище ракетных войск им. Крылова (1984), Национальную юридическую Академию им. Ярослава Мудрого (2002), Институт по инвестициям в коммунальную недвижимость (Чикаго, США, 2005). С 2000 г. - соучредитель и генеральный директор инвестиционно-консалтинговой компании «Проконсул». Член Национального Бюро партии «Сильная Украина». С 2000 по 2005 г. возглавлял Харьковскую областную организацию «Трудовая Украина». С 2009 г. - председатель Бюро Харьковской областной партийной организации ПП «Сильная Украина». Депутат Харькоского областного совета (фракция «Сильная Украина»), член комиссии по вопросам социально-экономического развития региона, инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества.

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Заместителем главы Житомирской облгосадминистрации назначен депутат облсовета, руководитель областной организации партии «Сильная Украина» Ярослав ДОЛГИХ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА, распоряжение об этом 15 марта подписал руководитель области Сергей РЫЖУК.

В тот же день губернатор представил аппарату своего нового заместителя.

До назначения Я.ДОЛГИХ работал директором по административным вопросам ООО «Лещинское» Житомирского района.

Согласно распоряжению губернатора, сферой ответственности Я.ДОЛГИХ будет социальная сфера.

Комментируя это назначение, С.РЫЖУК отметил важность последующей эффективной работы в русле социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, провозглашенных на расширенном заседании Кабинета Министров 7 марта. В частности, руководитель Житомирской области сосредоточил внимание на завершении строительства областного перинатального центра, открытии нового кардиологического центра и т.д.

Справка УНИАН. Я.ДОЛГИХ родился в 1972 году в Житомире. Имеет высшее образование: в 1994 году закончил Житомирский государственный педагогический институт имени Ивана Франко по специальности «Русский язык и литература». Начинал трудовую деятельность учеником комплектовальщика подошвы Житомирского производственного обувного объединения в Житомире. Длительное время работал ведущим телепередач городского телевидения редакции радиовещания, потом инженером-проектантом строительного кооператива «Теплотехники», советником председателя областного совета.