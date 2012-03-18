Шуфрич в ВР не хочет, но если скажут - пойдет

Решение о том, будет ли заместитель СНБО Нестор Шуфрич баллотироваться в парламент, должны принять члены Партии регионов. Об этом он сказал в комментарии Gazeta.ua.

"Я не вижу для себя необходимости избираться в парламент 7-го созыва. Я был уже избран столько раз, что цели быть депутатом ради мандата у меня нет. Если мои товарищи решат, что мне необходимо вернуться в Верховную Раду, так и будет. Я выполню их решения. Они и определят каким образом мне надо будет это сделать", - отметил он.

Комментируя назначение секретарем СНБО Андрея Клюева Шуфрич отметил, что ему было некорректно об этом говорить.

"Но я рад видеть своего друга, боевого товарища и своего руководителя в этом очень ответственном конституционном поле", - добавил заместитель секретаря СНБО.