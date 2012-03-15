Ефремов думает, что за перерыв в ВР посчитают голоса за Омбудсмана

Результаты голосования относительно избрания нового Уполномоченного Верховной Рады по правам человека будут известны во время вечернего пленарного заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По словам А.ЕФРЕМОВА, голосование по двум кандидатурам, которые внесены в бюллетень – Валерии ЛУТКОВСКОЙ и Евгения ЗАХАРОВА – будет проводиться во время большого перерыва в заседании ВР, и во время этого же перерыва будут подводиться итоги.

«В 16.00 будет объявление результатов в сессионном зале», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что фракция Партии регионов будет голосовать за кандидатуру В.ЛУТКОВСКОЙ.

В то же время он не взялся прогнозировать, каким образом будут голосовать другие фракции.

Говоря о кандидатуре Е.ЗАХАРОВА, лидер фракции Партии регионов отметил, что этот человек очень заангажированный. «По многим вопросам он давал свою опережающую точку зрения, как мне кажется, односторонне и очень заангажировано», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что фракция Партии регионов предлагала коллегам из оппозиции внести другую кандидатуру.