"Свобода" требует от СБУ прекратить репрессии

Черкасская областная организация ВО "Свобода" и Черкасская областная организация ВМОО "Сокол" пикетировали управление СБУ с требованием прекратить «очередную волну политических репрессий, развертывание которой проявилось в недавнем незаконном допросе члена Каневской "Свободы" Георгия РЕБРИКА».

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 участников акции держали лозунги «Руки прочь от патриотов!», «Украина – не концлагерь, патриоты – не преступники!», «Власть заказывает – СБУ сажает!» и другие.

Во время пикетирования было зачитано заявление областной организации ВО "Свобода", в котором выдвигаются требования к СБУ и МВД привлечь к ответственности работников спецслужбы и милиции, которые причастны к действиям в отношении Г.РЕБРИКА. Среди требований - уволить начальника управления СБУ в Черкасской области Владимира КРЫЛЕНКО и начальника управления МВД в Черкасской области Валерия ДЕРНОВОГО.

Как сообщал УНИАН, Черкасская областная организация ВО «Свободы» заявила о давлении и незаконном преследовании ее представителей областным управлением СБУ. Речь идет, в частности, о «политическом давлении» на члена партии и областной организации ВМОО «Сокол» Г.РЕБРИКА «со стороны СБУ и МВД на основании вымышленных обвинений в якобы каком-то покушении».

9 марта Г.РЕБРИК сообщил своему руководству о том, что 7 марта на допросе сотрудники Черкасского областного управления СБУ, угрожая ему отчислением из учебного заведения, физическим насилием и оружием, заставили его написать соглашение о сотрудничестве с СБУ и сняли это на видео. Этим видео работники УСБУ шантажировали парня, угрожая выложить его в сети интернет. Г.РЕБРИК также сообщил, что его пытались заставить рассказать о внутреннем устройстве областной организации ВМОО «Сокол», назвать «состав его Провода и дальнейшие планы деятельности организации».