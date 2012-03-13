Власенко: по заключению немецких врачей Тимошенко - неработоспособна

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО по состоянию здоровья является нетрудоспособной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заключении немецких врачей по результатам медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО, выписки из которого обнародовал сегодня на пресс-конференции защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, на данный момент у него на руках есть два документа.

Первым из них, сказал С.ВЛАСЕНКО, является личное разрешение Ю.ТИМОШЕНКО на разглашение им ее диагноза, который был установлен группой немецких и канадских врачей совместно с украинскими медиками. Вторым документом является непосредственно заключение немецких врачей, переведенное на украинский язык.

С.ВЛАСЕНКО сказал, что может зачитать несколько выписок из этого заключения.

В частности, согласно одной из них, «госпожа ТИМОШЕНКО с этим комплексом жалоб является нетрудоспособной», - сказал он.

«Необходимо учитывать существующий с сентября болевой синдром и значительное ограничение подвижности», - зачитал С.ВЛАСЕНКО отрывок из заключения немецкой медицинской группы.

«Синдромы такого вида вызывают сильные боли, которые часто не удается снять даже лечением противовоспалительными медикаментами. Недостаточное лечение на протяжении длительного времени приводит к хронизации болей, окончательное снятие которых часто требует многих недель, а иногда и месяцев», - говорится в заключении немецких врачей.