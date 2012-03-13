Азаров думает, что за 10 лет не принял ни одного неверного решения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что реализация социальных реформ, инициированных Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, не окажет серьезного негативного влияния на макропоказатели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с представителями иностранных компаний, работающих в Украине.

«Возникают сразу же к нам вопросы, а не нарушите ли вы стабильные макроэкономические показатели, не разыграется ли инфляция, не будет ли включен печатный станок? А мы разве похожи на тех людей, которые принимают решения необдуманно и не понимают, чем эти решения могут обернуться для макроэкономической ситуации? Разве за эти годы - а мы практически работаем с 2002 года с перерывами - разве мы принимали хоть одно решение, которое приводило бы к негативным последствиям для экономики? Приведите такие примеры. Вы их не найдете», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он считает социнициативы Президента самой масштабной системной реформой за 20 лет.

«Я без преувеличения скажу, что это самая масштабная за 20 лет, самая системная реформа социальной защиты наших людей, такого еще не было», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.

Как сообщила первый заместитель Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге 12 марта, на реализацию инициатив Президента в текущем году нужно около 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.