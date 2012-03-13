Чернобыльцы заявляют о готовности к радикальным мерам

12 марта, в Луганске под стенами областной государственной администрации чернобыльцы провели предупредительный митинг-протест.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 300 луганских чернобыльцев.

Митингующие заявили, что в случае дальнейшего игнорирования их законных прав и интересов, оставляют за собой право на более радикальные меры по защите своей жизни. При этом они пообещали обращаться в международные организации, политические партии и европейские институті.

Среди требований участников митинга - неуклонное выполнение Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы»; немедленная выплата и в полном объеме пенсий по судебным решениям в соответствии со ст. 54 вышеупомянутого закона. От Генпрокуратуры чернобыльцы требуют возбудить уголовные дела в отношении лиц, инициирующих противоправные изменения в действующие законы.