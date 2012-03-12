Тимошенко: омбудсманом Янукович хочет назначить «своего» человека

Назначение Валерии ЛУТКОВСКОЙ на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека является недопустимым, заявляет лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО.

«Госпожа ЛУТКОВСКАЯ категорически не может претендовать на эту должность, поскольку является человеком, намертво интегрированным в действующую власть», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина» и отметили, что Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека В.ЛУТКОВСКАЯ долгое время была партнером в юридической фирме «Лавринович и партнеры», а также заместителем министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА.

«ЛУТКОВСКАЯ – это человек команды ЯНУКОВИЧА: банды, которая не имеет ничего общего с правозащитной миссией, для которой словосочетание «права человека» - это пустой звук», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«У нас генеральный прокурор приносит присягу на верность не украинскому народу, а лично Президенту. А на должность главного правозащитника ЯНУКОВИЧ хочет назначить «своего» человека. Какое это имеет отношение к соблюдению свобод, защите прав и выполнению европейских демократических стандартов? Никакого!», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, запланировано, что 15 марта Верховная Рада будет рассматривать вопрос назначения Уполномоченного ВР по правам человека.

Комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал кандидатуру сопредседателя Харьковской правозащитной группы Евгения ЗАХАРОВА на эту должность. В то же время комитет отклонил кандидатуру Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека В.ЛУТКОВСКОЙ.