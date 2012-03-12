Женя Тимошенко покинула колонию с клетчатой сумкой (фото)
13:58, 12 марта 2012Политика
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Свидание экс-премьер-министра с дочкой в Качановской исправительной колонии Харькова, которое длилось с 9 по 11 марта, завершилось
Свидание экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с дочкой в Качановской исправительной колонии Харькова, которое длилось с 9 по 11 марта, завершилось.
Информацию об этом подтвердили УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.
Дочь экс-премьера Евгения ТИМОШЕНКО покинула территорию колонии сегодня около 10.00.
Также подтвердилась информация о том, что мать Ю.ТИМОШЕНКО не принимала участия в свидании.
Как сообщал УНИАН, руководство Качановской колонии по результатам рассмотрения заявления Ю.ТИМОШЕНКО предоставило разрешение на длительное свидание заключенной с матерью и дочкой.
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