Женя Тимошенко покинула колонию с клетчатой сумкой (фото)

Свидание экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с дочкой в Качановской исправительной колонии Харькова, которое длилось с 9 по 11 марта, завершилось.

Информацию об этом подтвердили УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

Дочь экс-премьера Евгения ТИМОШЕНКО покинула территорию колонии сегодня около 10.00.

Также подтвердилась информация о том, что мать Ю.ТИМОШЕНКО не принимала участия в свидании.

Как сообщал УНИАН, руководство Качановской колонии по результатам рассмотрения заявления Ю.ТИМОШЕНКО предоставило разрешение на длительное свидание заключенной с матерью и дочкой.

Фото УНИАН