Акимова: На реализацию инициатив Президента понадобится 16 миллиардов

На реализацию инициатив Президента в текущем году понадобится порядка 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель Администрации Президента Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге.

«Приблизительная оценка всего объема, без программы ипотечного кредитования, составляет около 16 млрд. грн. на сегодняшний день», - сказала И.АКИМОВА.

При этом она отметила, что 10 млрд. из этой суммы будут израсходованы на увеличение пенсий для различных категорий. И.АКИМОВА в очередной раз подчеркнула, что средства для реализации социальных инициатив будут получены за счет увеличения экономического роста.

«Увеличение экономического роста по результатам первого квартала позволит пересмотреть доходную и соответственно расходную часть бюджета. На сегодняшний день, по приблизительным оценкам Министерства финансов, уже есть дополнительные 10-11 млрд. грн., которые поступают, прежде всего, за счет превышения плановых показателей по НДС и налогу на прибыль», - сказала И.АКИМОВА.

Она также отметила, что увеличение доходов ожидается от действия закона о налоге на богатство. «Этот закон, по крайней мере, в первые годы действия может принести, по разным оценкам, до полумиллиарда гривень». Также увеличение доходов в объеме 5-5,5 млрд. грн. ожидается после принятия закона о либерализации рынка добычи полезных ископаемых.

Как сообщал УНИАН, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышения социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, вышедших на пенсии до 2008 года (это коснется около 9 млн. граждан), поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и др.