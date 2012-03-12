Власть пересмотрит планы по благоустройству Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил руководителям подразделений КГГА и районов пересмотреть планы работ, связанных с благоустройством Киева, и скорректировать их с учетом пожеланий киевлян.

«Возьмите данные в Call -центре и посмотрите, что не устраивает киевлян в благоустройстве города, района, двора. Актуализируйте свои планы по благоустройству и озеленению с учетом жалоб и предложений киевлян», - сказал А. Попов на аппаратном совещании, посвященном вопросам благоустройства.

Руководитель КГГА напомнил, что в минувшем году городская власть решила отказаться от месячников и двухмесячников по благоустройству Киева и считать наведение порядка в Киеве своей постоянной обязанностью. «Мы ставим перед собой амбициозные цели достичь уровня благоустройства, как в ведущих европейских странах. «Евроремонт» Киева требует постоянного упорного труда», - подчеркнул Александр Попов.

Попов поблагодарил киевлян, откликнувшихся на его призыв помочь в наведении порядка в городе и проконтролировать работу коммунальных служб, и выразил уверенность, что совместными усилиями Киев вскоре вернет славу самого чистого и зеленого европейского города.

Цензор.нет