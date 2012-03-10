Грищенко считает, что США утрачивают роль мирового лидера

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что в мире создается новая система международных отношений, в которой Соединенные Штаты Америки утрачивают роль ярко выраженного мирового лидера.

Об этом говорится в его статье для еженедельника "Зеркало недели. Украина" (9 - 16 марта).

«Геополитический кризис современного мира - это в первую очередь кризис лидерства. Двухполюсный мир канул в Лету. Туда же делся и однополюсный. Прогноз о том, что им на смену приходит многополюсный, представляется вероятным, но скорее - на перспективу», - считает К.ГРИЩЕНКО.

По его мнению, сейчас мир не имеет выраженного геополитического лидера. «США и ЕС сосредоточились на себе, а молодые „тигры“ еще не выработали традиций экспансионистской политики на глобальном уровне. В геополитическом понимании мы опять-таки стоим на пороге новой реальности, которая не обязательно будет со знаком «плюс», - считает министр.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО отмечает, что стремительное экономическое развитие Китая будет способствовать пересмотру США и, в меньшей мере, Евросоюзом их глобальной повестки дня.