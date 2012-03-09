В Верховной Раде женщин меньше, чем в арабских парламентах

Украина по-прежнему занимает последние места по количеству женщин-депутатов. Хотя в мире есть страны, где женщин в парламентах нет вообще.

По данным Межпарламентского союза, число женщин в парламентах стран мира за последний год выросло с 19,2% до 19,5% (на конец 2011 года), пишет ZN.UA.

В Украине из 450 депутатов Верховной Рады всего 36 женщин (8%). Это значительно меньше, чем в целом по Европе (22,3%) и даже меньше, чем в арабских странах (10,7%).

По данным Межпарламентского союза, за последние 10 лет (с 2001 по 2011 год) число женщин-парламентариев мире выросло на 40% - с 14% до 19,5%, хотя по-прежнему не достигло рекомендуемого ООН уровня в 30%.

Лучше всего ситуация с представительством женщин в парламентах таких странах, как Швеция - 45%, ЮАР – 44,5%, Андорра - 50,0%.

Вместе с тем, в мире еще есть государства, в которых женщины вообще не представлены в высших законодательных органах. В частности, нет представительниц прекрасного пола в парламентах Саудовской Аравии, Катара, Белиза, Науру.