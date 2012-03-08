Тимошенко до трех дней может провести с родными

Экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской колонии, предоставлено разрешение на долговременное свидание с родственниками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, Ю.ТИМОШЕНКО 25 февраля письменным заявлением обратилась к руководству Качановской исправительной колонии №54 с просьбой предоставить ей возможность длительного свидания в период с 9 по 11 марта включительно с близкими родственниками.

В соответствии с действующим законодательством Украины, заключенный имеет право на такое длительное свидание с близкими родственниками один раз в три месяца, проинформировали в ГПтСУ. Проходит свидание в специальном помещения с возможностью совместного проживания посетителей вместе с осужденным не более трёх суток.

«По результатам рассмотрения заявления заключенного, руководство Качановской колонии №54 предоставило разрешение на длительное свидание Ю.ТИМОШЕНКО с матерью и дочерью», - сообщили в пенитенциарной службе.