Наместник Лавры заявил, что УПЦ КП не существует

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявляет, что православной церкви Киевского патриархата в Украине не существует.

Об этом он заявил в интервью журналу Weekly.ua.

«Есть политическая партия, которая имеет такое название», - отметил Павел, отвечая на вопрос о деятельности синодальной комиссии Украинской православной церкви Московского патриархата по диалогу с УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церковью. «Переговоры проводились, но заканчивались ничем, когда доходили до вопроса каноничности. Я не вижу смысла переговоров с этими людьми. Воссоединения никакого не может быть. Только присоединение отпавших чад к Церкви», - считает митрополит Павел.

Напомним, что Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел назначен помощником митрополита Владимира в управлении Киевской митрополией и является одним из кандидатов на пост руководителя УПЦ МП.