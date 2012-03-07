Янукович «наинициативил» на 16 миллиардов

На реализацию социальных инициатив, озвученных сегодня Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на расширенном заседании Кабинета министров, необходимо порядка 16 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания Кабмина вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Если не считать по строительству, по ипотеке, то необходимо порядка 16 млрд. грн. вместе с выплатами по вкладам (Сбербанка СССР – УНИАН)», - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что эта сумма была предварительно посчитана и у Министерства финансов имеются эти средства.

«Что касается поступлений и расходной части, то мы полностью посчитали эти инициативы», - сказал С.ТИГИПКО.

Говоря об источниках поступлений средств на реализацию социальных инициатив, он отметил, что, в частности, это могут быть поступления от введения налога на богатство, которое поддержал сегодня Президент.

Также, по словам вице-премьера, «есть хорошая динамика по поступлениям в таможню».

«То, что в любой ситуации мы должны вернуть вклады (Сбербанка СССР – УНИАН), это, по-моему, очевидно. Потому что решения были приняты (по выплате потерянных вкладов – УНИАН), кто-то получил, кто-то недополучил, или не получил. Я считаю это просто неправильным. Это обязательство государства, государство должно отвечать за свои обязательства», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ озвучил ряд социальных инициатив, среди которых: компенсация до конца года вкладов в Сбербанке в размере 1 тыс. грн.; повышение с 1 мая в среднем на 100 грн. пенсии тем, кто вышел на пенсию до 2008 года; начало работы с 1 мая программы ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых сроком на 10-15 лет; и др.