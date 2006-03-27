Чорновил поработал психологом

Народный депутат, член Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ не верит в парламентскую коалицию на основе Блока Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил во время марафона в студии “5 канала”.

По его мнению, коалиция будет формироваться на основе Партии регионов.

Т.ЧОРНОВИЛ скептически относится к информации о переговорах относительно создания парламентского большинства путем объединения “помаранчевых” сил, о чем сегодня неоднократно заявляла Юлия ТИМОШЕНКО.

По наблюдениям Т.ЧОРНОВИЛА, лидер БЮТ, несмотря на хороший результат по данным экзит-пола, “ведет себя очень напряженно, как перед серозным ударом, потому что она прекрасно понимает, что никто с ней серьезно вести переговоры не будет”.

Т.ЧОРНОВИЛ заявил, что во время прямого включения в студии марафона, несмотря на многократные прямые вопросы ведущего, Ю.ТИМОШЕНКО так и не озвучила свои претензии на должность премьер-министра, потому что понимает, что “это ее требование также не будет серьезно рассматриваться”.

Т.ЧОРНОВИЛ выразил уверенность, что коалиция будет обязательно на основе Партии регионов, и “поскольку в политике нет ничего невозможного, то возможен такой формат коалиции, где будет и “Наша Украина”.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ, ”Наша Украина” и Социалистическая партия Украины полностью согласовали вариант коалиционного соглашения.

Руководитель избирательной кампании блока «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что блок «Наша Украина» согласился, чтобы БЮТ, который победит на парламентских выборах, предлагал свою кандидатуру премьер-министра Украины.

Руководитель Центрального штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ в свою очередь проинформировал, что на 11.00 27 марта запланировано подписание Коалиционного соглашения между БЮТ, «Нашей Украиной» и СПУ.