Головатый отказывается признать людей, которых назначил Янукович

Народный депутат Украины, сопредседатель Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права Сергей ГОЛОВАТЫЙ заявляет, что состав Комиссии изменен «нелегитимным способом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время 7-го пленарного заседания Комиссии.

С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что, согласно действующему положению о Комиссии, ее состав утверждает Президент Украины по представлению главы Комиссии. Однако, по словам С.ГОЛОВАТОГО, он не направлял главе государству никакого представления.

«Но состав изменен. Следовательно, совершено вопреки предписаниям, которые есть в указе Президента по положению о Комиссии» - отметил он.

«Это уже вторая попытка нелегитимным способом изменить состав Комиссии. Первая была, когда вышло поручение на запрещение общаться непосредственно с Венецианской комиссией» - подчеркнул С.ГОЛОВАТЫЙ.

В свою очередь, советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины, сопредседатель Комиссии Марина СТАВНИЙЧУК выразила убеждение, что состав Комиссии пополнился достойными людьми, и призвала членов Комиссии не злоупотреблять своими правами.

«Мне кажется, что на ближайшее время есть еще работа для Комиссии, и будет дополнен указ Президента о выполнении обязательств перед Советом Европы. В частности, пунктом, который будет касаться подготовки Избирательного кодекса... И профессиональный опыт членов Комиссии, очевидно, будет нужен для такой весомой работы», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом изменил персональный состав Комиссии по укреплению демократии и утверждения верховенства права.

Согласно документу, сопредседателем Комиссии назначена М.СТАВНИЙЧУК.

Также в состав Комиссии включены представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО, директор Национального института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ, заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады – руководитель Главного юридического управления Михаил ТЕПЛЮК, руководитель Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Василий БОРДЕНЮК, а также научные работники-законодатели Александр БАНДУРКО, Владимир ДЕНИСОВ, Елена КИЕВЕЦ, председатель Совета общественной организации «Лаборатория законодательных инициатив» Игорь КОГУТ.

*** Комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Основными задачами Комиссии являются подготовка предложений по принятию мер для завершения выполнения Украиной обязательств, вытекающих из ее членства в Совете Европы, содействие налаживанию тесного сотрудничества между Украиной и Европейской Комиссией «За демократию через право» (Венецианской Комиссией), подготовка предложений по учета ее выводов и рекомендаций.