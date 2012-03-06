Свидетелю по делу Иващенко во время допроса в суде стало плохо

Эксперту-экономисту Юлии СНИГУРОВОЙ, которую сегодня допрашивают в Печерском районном суде Киева в качестве свидетеля со стороны защиты по делу по обвинению бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО, стало плохо, она попросила у председательствующего судьи разрешения сесть.

Как передает корреспондент УНИАН, секретарь принес свидетелю стул и воду, после чего допрос продолжился.

Давая ответы на вопросы адвокатов В.ИВАЩЕНКО, Ю.СНИГУРОВА сообщила, что не имеет официальной квалификации судебного эксперта с соответствующей регистрацией в Министерстве юстиции, а участие в определении рыночной стоимости объектов недвижимости Феодосийского судомеханического завода принимала как член общественной организации «Всеукраинский союз экспертов-оценщиков».

Допрос свидетеля продолжается.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.