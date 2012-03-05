Работники столичной милиции в центре Киева ликвидировали дом разврата, который организовали семейная пара.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, «заведение» действовало около трех месяцев в одной из арендованных квартир возле Бессарабского рынка.

На данный момент установлено, что организатором незаконного «бизнеса» стала семейная пара, которая размещала соответствующие объявления в интернете и искала клиентов с помощью третьего лица, выполнявшего функции диспетчера.

Также установлено, что дом разврата функционировал исключительно днем, в нем работали 4 девушки, предоставлявшие услуги сексуального характера, как правило, богатым клиентам.

Как отметили в главке, одна из девушек благодаря работе в доме разврата вышла замуж за богатого мужчину.

В отношении трех человек, выполнявших функции организаторов и сводников, возбуждено уголовное дело.