Пятеро европейских министров объяснили, куда сползает Украина

Брюссель и Киев зашли в тупик в вопросе ассоциации, поскольку подписание и ратификация соответствующего Соглашения "фактически заблокированы" в результате действий украинской власти. Об этом говорится в совместной статье министров иностранных дел Швеции, Великобритании, Чехии, Польши и Германии, под названием "Сползание Украины" (Ukraine`s Slide) в воскресенье была опубликована в газете The New York Times. По словам Карла Бильдта, Уильяма Хейга, Карела Шварценберга, Радослава Сикорского и Гидо Вестервелле, стороны уже "должны праздновать по поводу подписанного и ратифицированного Соглашения и успешной Украины", но вместо этого переходят "на новый этап, становится слишком долгим и мучительным путем ", цитирует Укринформ. Главы европейских внешнеполитических ведомств подчеркивают, что не могут "скрывать растущее беспокойство по поводу состояния демократии в Украине". Они, в частности, отмечают, что независимые СМИ и общественные организации Украины сообщают о давлении со стороны власти, а судебные процессы над оппозиционными политиками, в том числе Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, "имеют признаки политически мотивированного и избирательного правосудия". По мнению независимых экспертов, они были проведены без должного соблюдения принципов верховенства права и прав человека, отмечают министры. Поэтому эти события несовместимы с собственным европейским выбором Украины. Отдельное внимание в статье уделяется вопросу парламентских выборов в Украине: "В этот день взгляды международного сообщества будут направлены на Украину, с надеждой и ожиданием того, что страна не откажется от своей традиции свободных и справедливых выборов. Это включает обеспечение того, что оппозиция сможет участвовать в полной мере ", - отмечают министры. "Народ Украины - европейцы и разделяет европейские ценности. Нашей целью является закрепить Украину в европейской семье, символически отражается в подписании и ратификации Соглашения об ассоциации. Мы призываем украинское руководство проявить политическую смелость и мудрость, необходимые для этого", - подчеркивают главы МИД в завершении статьи.