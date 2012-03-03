Омельченко: Засилие регионалов при власти еще больше, чем коммунистов в СССР

Концентрация власти в руках одной политической силы далека от европейского опыта и больше напоминает диктат КПСС в Советском Союзе. Об этом бывший мэр Киева народный депутат Александр Омельченко заявил в интервью ZN.UA.

«Думаю, что не сообщу вам большую новость, если скажу, что сегодня впервые за всю историю независимой Украины президент, парламентское большинство, премьер-министр, все исполнительные органы власти на уровне страна — область — район — город (скоро мэров не регионалов можно будет по пальцам пересчитать) представляют одну партию. Такая вертикаль власти действовала, и то не все время, когда, согласно ст.6 Конституции, ведущей и направляющей силой была КПСС. Но даже тогда, если вы помните, в выборах принимал участие блок коммунистов и беспартийных. Причем последние активно и массово привлекались в исполнительную власть», — напомнил он.

Говоря о портретах президента Виктора Януковича, которых пугаются первоклассники, Омельченко отметил:

«Подобные факты сегодня можно встретить в офисе, на промышленном предприятии, АЗС, не говоря уже о госучреждениях. Надеюсь, что это самодеятельность подхалимов, а не негласная команда президента. Таким образом авторитет не поднимается. Но в то же время все это — абсолютно логическое следствие сформированной вертикали подчинения во всех сферах и на всех уровнях. И президент должен был это предвидеть. Я не знаю, кто из его окружения «помог» ему совершить такую стратегическую ошибку. Или это его внутреннее мироощущение и идеология? Так или иначе, но подобная концентрация власти в одних руках говорит о риске для президента отвечать за все в этой стране. Начиная от смерти слона в киевском зоопарке и заканчивая провалом газовых переговоров».

Омельченко уверен, что весь мир видит демократию в децентрализации власти. «Что включает: а) самоуправление на уровне гражданин-село-поселок-город-район-область-страна. А это сельский депутат, городской, районный, областной, депутат ВР; б) многопартийность; в) доступ к управлению государством женщин и молодежи. Царского престола, как видите, в этом перечне нет», — констатировал бывший мэр Киева.