Натовцев заминировали в Феодосии?

В Феодосии оперативные группы местных подразделений Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел Украины проверяют информацию о якобы заминировании помещении, где живут американские военные специалисты, которые готовят проведение на Старокрымском полигоне Вооруженных Сил Украины военные учения "Си Бриз-2006".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в "силовых" структурах АР Крым.

Согласно информации источника, о заминировании сообщил неизвестный дежурному местного Управления МЧС.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США «Эдвантедж», из которого была разгружена инженерная техника и строительные материалы, предназначенные для совершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины.

В то же время местные жители устроили у ворот порта стихийный митинг. Они выражали возмущение по поводу того, что им ничего не известно о цели визита американцев, а также что иностранные войска присутствуют без разрешения Верховной Рады.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учения «Си бриз-2006». По их словам, это мероприятие было спланировано еще в прошлом году, то есть о нем должны знать местные власти и руководство порта. В общей сложности принять участие в учениях приглашены 40 стран. А то, что разрешения на присутствие американцев от парламента нет, в Минобороны считают проблемой временной. Пока представители НАТО будут строить казармы, согласие украинские военные надеются получить.

ПСПУ, КПУ и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявили о незаконности присутствия иностранных войск на территории Украины.