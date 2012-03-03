У Литвина наехали на Герман: у нее какая-то цель или ей нечем заняться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН никогда не делал дискриминационных заявлений относительно роли и места женщин в украинском обществе.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Верховной Рады, переданном УНИАН.

В заявлении отмечается, что нынешняя информационная кампания, в том числе, при участии политиков и государственных служащих построена на вырванных из контекста и перетолкованных в собственных политических целях фразах из интервью руководителя парламента.

В пресс-службе заметили, что в интервью телеканалу «Рада» 2 марта В.ЛИТВИН подчеркнул важность неуклонного соблюдения основных принципов гендерной политики, в частности, что касается представительства женщин в органах власти, а также изменения взглядов общества на роль и место женщины, которая, по его словам, «зачастую гораздо выше по своим данным, чем мужчина». «Это просто неотложная необходимость - вернуть естественную сущность вещей в Украине, потому что гендер определяет социальную сущность человека в отличие от другого термина - биологическая сущность человека. Я считаю, что нам нужно придерживаться учения Платона, который исходил из того, что люди свободны в своих правах и возможностях, имея в виду мужчину и женщину, правда, доминировать начал, и доминирует и до сих пор в мире принцип, который исповедовал Аристотель, что женщина - это низшее существо», - процитировала спикера пресс-служба ВР.

В заявлении отмечается, что требование сопредседателей межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» к В.ЛИТВИНУ принести извинения украинским женщинам особенно удивляет, поскольку перед тем, как чего-то требовать, нужно иметь для этого основания, а не подпевать такой личности, как Анна ГЕРМАН, взявшей себе за правило упражняться по Верховной Раде.

“Особое возмущение вызывает неоднократная попытка руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анны ГЕРМАН” дезавуировать высказывания руководителя парламента, опираясь на искаженные сообщения в СМИ. Учитывая сферу деятельности А.ГЕРМАН и быстроту в предоставлении комментариев, которые не базируются на первоисточнике информации, создается впечатление, что она упрямо преследует определенную политическую цель, или ей нечем заняться”, - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что, таким образом, заявления о якобы нарушении председателем Верховной Рады Украины «гендерного равенства и элементарной этики» и требования извиниться перед украинскими женщинами за якобы нанесенное им оскорбление не имеют под собой никакого основания. “Поэтому извинений перед председателем Верховной Рады Украины, скорее всего, нужно ожидать от экзальтированных личностей за предвзятость их высказываний, которые не соответствуют сути слов В.ЛИТВИНА”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины А.ГЕРМАН призывает спикера Верховной Рады В. ЛИТВИНА попросить извинения у украинских женщин за свои высказывания. Такого же извинения требуют и народные депутаты, члены межфракционного депутатского объединения «Равные возможности», в частности сопредседатели – народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС), Елена КОНДРАТЮК (БЮТ) и Юлия КОВАЛЕВСКАЯ (ПР).