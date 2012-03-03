Тюремщики не разрешили членам ПА ОБСЕ посетить Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины не дала разрешения членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на посещение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины, в адрес руководства ведомства поступило обращение посла Швеции в Украине с просьбой о предоставлении разрешения на посещение вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбургой Габсбург ДУГЛАС и еще четырьмя представителями разных европейских институтов Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии (№54).

«Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что, в соответствии с действующим законодательством Украины, оснований для предоставления разрешения на такое посещение нет», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий НЕМЫРЯ сообщил украинским журналистам в Брюсселе, что члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – вице-президент Вальбурга Габсбург ДУГЛАС и Аса ЛИНДЕСТАМ (обе – представительницы Швеции) – хотят 5 марта посетить Ю.ТИМОШЕНКО в колонии.

«Они написали обращение к председателю пенитенциарной службы и начальнику колонии», – сказал он.

Г.НЕМЫРЯ добавил, что эти представительницы шведского парламента призвали женщин Европы проявить солидарность с Ю.ТИМОШЕНКО.