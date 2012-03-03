В Киеве открыли главный офис Днепровской экологической прокуратуры

Сегодня в Киеве при участии генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, председателя КГГА Александра ПОПОВА, губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА открыто помещение главного офиса Днепровской экологической прокуратуры (ДЭП), созданной для охраны окружающей природной среды в бассейне реки Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед коллективом новосозданной Днепровской экологической прокуратуры, В.ПШОНКА отметил, что основной задачей этого органа «является обеспечение комплексного надзора за соблюдением природоохранного законодательства в бассейне реки Днепр».

По его словам, все организационные и кадровые приготовления к обеспечению функционирования ДЭП завершены.

Генпрокурор отметил, что экологическое оздоровление бассейна Днепра является одной из важнейших задач экономического и социального развития природоохранной политики государства.

Среди основных направлений работы новой прокуратуры он назвал наблюдательную деятельность за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности требований законодательства при осуществлении сброса стоковых вод в Днепр и водохранилища, контроль за охраной и воссозданием водных живых ресурсов, наблюдение за ограничением хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, контроль за беспечностью эксплуатации гидротехнических сооружений, использование причалов, набережных и других сооружений, а также контроль за выполнением судебных решений о возмещении ущерба и устранения нарушений требований водоохранного, экологического и земельного законодательства.

В.ПШОНКА напомнил присутствующим, что днепровскую воду в Украине использует около 30 млн. граждан, 13 тыс. предприятий и коммунальных хозяйств.

По его словам, ежегодно из Днепра осуществляется забор около 7 млрд. кубометров воды и сбрасывается около 900 тыс. тонн загрязняющих веществ.

«Дело будет очень серьезное. Вся работа будет направлена на конечный результат – экологическую чистоту реки Днепр», - подчеркнул В.ПШОНКА, обращаясь к коллективу Днепровской экологической прокуратуры.

Позицию Генерального прокурора полностью разделяет глава столичной госадминистрации Александр Попов.

«В конце прошлого года мы приняли Стратегию развития столицы на 15 лет. Готовя этот документ, мы анализировали состояние дел во всех сферах жизни города. Но ключевой показатель - это, конечно, уровень жизни людей. Он предусматривает, помимо прочего, и защиту экологии и обеспечение чистой качественной водой. Поэтому открытие Днепровской экологической прокуратуры для нас - очень важное событие. Чистый Днепр - в интересах каждого киевлянина», - подчеркнул глава КГГА.