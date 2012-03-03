На Банковой призывают не верить слухам: новая Конституция еще не написана

Советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК призывает не верить политикам, которые утверждают, что проект новой Конституции уже написан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

"Конституционная практика показывает, что конституционный процесс в месячный срок, в двухмесячный срок начать и завершить невозможно, поэтому, уважаемые журналисты, я призываю вас не верить тем, кто говорит, что проект изменений в Конституцию готов, что якобы в нем уже есть определенные положения - это абсолютно не отвечает действительности", - сказала М.СТАВНИЙЧУК, отметив что это исключительно политические спекуляции.

Советник Президента прогнозирует длительный конституционный процесс. Она сообщила, что на первом заседании Конституционной ассамблеи будут определены этапы ее работы.