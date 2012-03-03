Фирташ предложил черкасским бизнесменам профинансировать аэропорт

Председатель Федерации работодателей Украины, председатель Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ призвал бизнесменов инвестировать в социальную сферу регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации работодателей Украины, об этом Д.ФИРТАШ сказал во время встречи с бизнесменами и руководством Черкасской области.

«Мы должны взять ответственность перед тем городом, тем поселком, где живем. Кто-то купит автобус, кто-то отремонтирует дорогу или построит детский садик. Если мы вместе скинемся по чуть-чуть, то и ситуация будет меняться, и государство будет меняться», – отметил он.

«Люди, которые работают на ваших предприятиях, должны получать удовольствие не только от того, что работают, но и от того, что живут в этом городе», – добавил Д.ФИРТАШ.

В качестве первого общего проекта он предложил черкасским бизнесменам профинансировать реконструкцию черкасского аэропорта. При этом Д.ФИРТАШ выразил готовность лично выделить 30% из необходимых 24 млн. грн.

После встречи с предпринимателями председатель Федерации работодателей Украины посетил недавно построенную Черкасскую областную детскую больницу. Д.ФИРТАШ заявил, что выделит 9 млн. грн. на закупку оборудования для первого в Украине бесплатного реабилитационного центра для детей с детским церебральным параличом.