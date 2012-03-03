В партийной школе при ЦК КПУ состоялся выпуск
00:47, 03 марта 2012Политика
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Лидер партии пожелал молодым коммунистам успехов в борьбе за права трудового народа
В партийной школе при Центральном комитете Коммунистической партии Украины состоялся выпуск очередной группы коммунистов, которые представляют все регионы страны.
Об этом сообщает официальный сайт КПУ.
Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО поздравил выпускников партшколы, "вручил им дипломы и пожелал молодым коммунистам успехов в дальнейшей борьбе за права трудового народа", говорится в сообщении.
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