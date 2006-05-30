Президент поблагодарил Чупруна за понимание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представил активу Донецкой области нового председателя областной государственной администрации Владимира ЛОГВИНЕНКО и поблагодарил за работу бывшего губернатора области Вадима ЧУПРУНА.

Как передает корреспондент УНИАН, указ о назначении В.ЛОГВИНЕНКО губернатором зачитал глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК.

В своем выступлении Президент искренне поблагодарил В.ЧУПРУНА за работу в должности губернатора и подчеркнул, что тот возглавил регион в сложной экономической и политической ситуации. Президент подчеркнул, что В.ЧУПРУНУ удалось найти формат взаимодействия с различными политическими силами региона, а также руководителями крупных предприятий и учреждений.

В ответном слове В.ЧУПРУН поблагодарил за признание его заслуг перед областью.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Президент Украины своим Указом освободил В.ЧУПРУНА от должности председателя Донецкой областной государственной администрации. В.ЛОГВИНЕНКО был назначен на эту должность 16 мая.

В.ЛОГВИНЕНКО занимал должность заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации в период, когда областью руководил Анатолий БЛИЗНЮК (2002.11-2005.01).