Беларусь обещает решить вопрос с импортом украинских труб

Белорусская сторона обещает в ближайшее время провести консультации с партнерами по Таможенному союзу и прийти к общему знаменателю по вопросу импорта нержавеющих труб из Украины.

Об этом заявил на встрече с послом Украины в Беларуси Виктором ТИХОНОВЫМ заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр ГУРЬЯНОВ, сообщил УНИАН первый секретарь по экономическим вопросам Посольства Украины в Беларуси Григорий МАРИНИЧ.

Г. МАРИНИЧ отметил, что особое внимание во время встречи было уделено важнейшим вопросам двусторонних экономических отношений, в т.ч. визиту премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Беларусь, который запланирован на 22-23 марта и вопросам защиты интересов украинских производителей нержавеющих труб на рынке Беларуси и ТС.

«Белорусская сторона пообещала в самое ближайшее время рассмотреть данный вопрос и после консультаций с партнерами по ТС прийти к общему знаменателю в его разрешении», - подчеркнул Г. МАРИНИЧ.

Он также отметил, что встреча состоялась по инициативе белорусской стороны.

В свою очередь белорусская сторона выразила обеспокоенность из-за введения соответствующими украинскими службами временного запрета на импорт в Украину белорусских товаров сельского хозяйства.

Как отметил Г. МАРИНИЧ, во время обсуждения данного вопроса Посол Украины в Беларуси В. ТИХОНОВ проинформировал собеседников о причинах введения Украиной ограничительных мер и заявил о необходимости скорейшего взаимовыгодного решения данной проблемы.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обвиняет Беларусь в блокировании импорта украинских труб в страны ТС. Украинские производители нержавеющих труб потребовали от правительства применения ответных мер в отношении Беларуси за блокирование импорта их продукции в страны ТС.