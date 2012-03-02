Жене Луценко подарили волчью шкуру

Жена бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО не планирует заниматься политикой

Об этом она заявила в эфире ТВi, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По ее словам, после вынесенного приговора Ю.ЛУЦЕНКО она планирует и дальше заниматься своим бизнесом и семьей.

«Первое - я планирую быть любящей женой, которая гордится своим мужчиной. Знаете, мне очень повезло встретить его в свое время, знать его 26 лет. И за этих 26 лет я ни разу в нем не разочаровалась. Второе - я планирую быть матерью своих двух сыновей. Я для них подруга, наставница. Я им утираю сейчас слезы. Особенно младшему, когда мы выходим после свидания из СИЗО. Я ему напоминаю, что он - сын ЛУЦЕНКО и нельзя плакать, и никто не должен видеть этих слез», - поделилась И.ЛУЦЕНКО.

По ее словам, она также планирует и дальше заниматься предпринимательской деятельностью, поскольку на работе ее ждет большой коллектив из 150 сотрудников.

«Никто из них за этот год не покинул компанию. Все они приходили на акции поддержки. Очень многие из них были на судебном процессе. И на мой день рождения они подарили мне шкуру молодого волка. Они сказали: «Ирина Степановна, киньте ее под ноги, вытрите ноги об эту шкуру, потому что это остатки этой судебной системы, существующей в Украине. Я буду с ними», - подчеркнула И.ЛУЦЕНКО.

Она также заметила, что ее публичность сейчас - это вынужденный шаг. «Публичность - это мой вынужденный шаг, потому что в Украине, если ты не публичен, тебя затопчут. Это мой вынужденный временный шаг», - добавила жена Ю.ЛУЦЕНКО.