Витренко требует срочного импичмента для Ющенко

Лидер блока «Народная оппозиция», председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО требует срочного созыва сессии Верховной Рады Украины в связи с присутствием войск НАТО в Украине, а также начать процедуру импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за государственную измену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ВИТРЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«27 мая на территорию Украины вторглись иностранные войска с оснащением для создания базы НАТО без разрешения Верховной Рады», - сказала Н.ВИТРЕНКО.

Лидер блока считает, что Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА, руководителя Госпогранслужбы Николая ЛИТВИНА, председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО за государственную измену. По ее мнению, высшие должностные лица страны незаконно санкционировали присутствие американского корабля НАТО в порту Феодосии.

Кроме того, Н.ВИТРЕНКО предложила создать специальную парламентскую комиссию для расследования этого факта.

«Все, что находилось на корабле, а это оружие и строительная техника, свидетельствует о том, что этот корабль прибыл не для участия в учениях, а для создания базы НАТО на территории старого Крыма», - пояснила она. По ее словам, такие действия со стороны власти могут спровоцировать гражданскую войну в Крыму по сценарию Югославии. «Сначала Крым будет превращен в крымско-татарскую автономию, а в дальнейшем – в независимое крымско-татарское государство. Для НАТО важно, чтобы на Крым перестала претендовать Россия, даже в ущерб интересам Украины», - считает она.

Н.ВИТРЕНКО также сообщила, что сегодня в Донецке депутаты советов всех уровней, избранных по избирательному списку блока "Народная оппозиция", передадут Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО заявление с требованием подать в отставку.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США «Эдвантедж», с которого была разгружена инженерная техника и строительные материалы, предназначенные для совершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины.

В то же время местные жители устроили у ворот порта стихийный митинг. Они выражали возмущение по поводу того, что им ничего не известно о цели визита американцев, а также что иностранные войска присутствуют без разрешения Верховной Рады.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учения «Си бриз-2006». По их словам, эта мера была спланирована еще в прошлом году, то есть о ней должны знать местные власти и руководство порта. В общей сложности к участию в учениях приглашены 40 стран. А то, что разрешения на присутствие американцев от парламента нет, в Минобороны считают проблемой временной. Пока представители НАТО будут строить казармы, согласие украинские военные надеются получить.

В Минобороны, а также в Министерстве иностранных дел Украины считают политиканством и попыткой сорвать курортный сезон в Крыму ситуацию вокруг судна США в Феодосии. "Любые попытки сейчас дать политическую окраску этим процессам - это является политиканством, это не политика", - сказал, в частности, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.