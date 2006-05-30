Ющенко в Донецке ощутил кислородное голодание

Президент Украины Виктор ЮЩ ЕНКО отмечает острую необходимость консолидации нации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании в Донецке с активом области.

В своей речи он призвал сторонников различных партий учиться толерантности, учиться уважать закон. «Нам нужно уважать закон, который нужен как кислород представителям всех политических сил», - сказал Президент.

Он также отметил необходимость терпимости и уважения к людям различных вероисповеданий, необходимость формирования уважительного отношения к каждому человеку. В.ЮЩЕНКО также отметил, что на региональной элите сейчас лежит ответственность по формированию ответственного подхода к решению этих вопросов. По словам Президента, темы, которые разделяют страну и регионы, снижают потенциал страны.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО заявляет, что государство гарантирует полную поддержку развитию всех языков в Украине, и призывает региональных политиков не спекулировать на теме языка.

Президент отметил, что ему «где-то стыдно, что начале третьего тысячелетия в Украине идет дискуссия о том, на каком языке говорить». Он напомнил, что статья 10 Конституции Украины дает четкое определение статуса языков в Украине.

Президент также отметил, что украинский язык развивается не за счет других языков, и призвал политиков не искать проблем там, где их нет. В.ЮЩЕНКО отметил, что наши дети должны говорить не только на родном языке, но и на немецкой, английском, итальянском и других языках, на которых только захотят. «Нет проблем, если эти вопросы поднимаются открытыми политиками», - сказал Президент. Он еще раз призвал региональных политиков не спекулировать на теме языка и подчеркнул, что статус языка формируется только на уровне закона.

Как сообщал УНИАН, решения о предоставлении русскому языку статуса регионального приняли Харьковский, Севастопольский, Донецкий, Днепропетровский горсоветы, Донецкий, Луганский и Николаевский облсоветы.

Ряд областных и городских прокуроров уже обжаловал решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.