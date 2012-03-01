ДТЭК привлек две кредитные линии

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК привлек у банков, входящих в группу UniCredit, две кредитные линии суммарным размером 260 млн. долл.

Об этом сказано в пресс-релизе холдинга, распространенном в среду, 29 февраля.

Согласно сообщению, в частности, энергохолдинг привлек у UniCredit Bank Austria AG (Австрия) кредитную линию на 150 млн. долл. сроком на три года, а также мультивалютную кредитную линию в размере 110 млн. долл. у входящего в группу UniCredit ПАО «Укрсоцбанка».

Кредиты привлечены на три года на пополнение оборотного капитала и на капитальные инвестиции, в соответствии с долгосрочной стратегией развития холдинга.

Энергохолдинг ДТЭК принимает активное участие в происходящей продаже государством энергетических активов. В конце 2011 начале 2010 года холдинг приобрел государственные пакеты «Киевэнерго», «Донецкоблэнерго», а также «Захидэнерго». Холдинг не исключает, что примет участие в торгах по продаже государственного пакета крупнейшей в Украине энергоснабжающей компании «Днепрооблэнерго», запланированной на апрель этого года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года перед первой волной приватизации государственных энергокомпаний ДТЭК привлек у российского «Сбербанка» рублевый кредит в эквиваленте на 500 млн. долл., сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.