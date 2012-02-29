Политолог: сложно представить Кличко, который будет заниматься подъездами

На данный момент в открытых источниках практически отсутствует информация о команде Виталия Кличко, которая будет с ним работать в случае его победы на выборах мэра Киева или депутатов в Верховную Раду. Так прокомментировал снижение рейтинга лидера "УДАРа" политолог Кость Бондаренко, сообщает "Главком".

«Киевляне абсолютно не знают, кого приведет Виталий Кличко во власть и кто будет занимать ответственные должности, например, заместителя по рынкам, заместителя по благоустройству, заместителя по землеотводу и т.д. Это очень важный момент, который непонятно почему команда Кличко упустила из виду. Достаточно большой процент жителей города воспринимает функции мэра столицы как представительские. Это как раз те 20-25%, которые сегодня готовы голосовать за Кличко. Но большинство киевлян все-таки задаются вопросом, а как этот человек разбирается в хозяйстве? Что он будет делать в городе и для города? С кем он будет это делать?», – отметил политолог и добавил: «Мне, к примеру, сложно представить Виталия Кличко, который будет заниматься канализацией, трубами, крышами, подъездами, дорогами и всем остальным городским хозяйством».

В свою очередь, значительный рост рейтинга главы КГГА Александра Попова политолог объясняет правильно избранной политикой, которой придерживается Попов.

«Попов избрал идеальную с точки зрения киевлян тактику – меньше говорить, больше делать. В этом он очень контрастирует с политиками, которые в предыдущие годы действовали прямо противоположено, что привело к большим проблемам в столице. Второй момент – активная работа Попова по улучшению и реформированию самых разных отраслей (медицины, образования и так далее), к которой он привлек киевлян. Эти процессы проходят, возможно, незаметно для медиа-пространства, но на самом деле, несколько мне известно, в профессиональных кругах – я имею в виду педагогов, врачей – инициативы Попова очень популярны и живо обговариваются», – отметил Бондаренко.

Напомним, 28 февраля на совместной пресс-конференции Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко были обнародованы результаты социологического исследования. Если бы выборы мэра Киева проходили в феврале, за Виталия Кличко проголосовали бы 32,2% избирателей, за Александра Попова – 29,5% (данные по киевлянам, которые определенно ответили, что придут на выборы). По сравнению с декабрьскими показателями (данные по всем киевлянам) рейтинг Виталия Кличко вырос на 0,2%, Александра Попова – на 6,4%.